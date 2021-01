Biblioteca Civica: attiva la piattaforma per il prestito digitale

ACQUI TERME - La Biblioteca civica ‘La Fabbrica dei libri’ di Acqui Terme ha attivato il sistema ‘M.L.O.L. (Media Library On Line), la piattaforma italiana di prestito digitale inter-bibliotecario. «All’interno si possono trovare e-book, quotidiani, riviste, immagini, spartiti musicali, mappe, contenuti audio, periodici, anche scientifici, e-learning, video, manoscritti, audiolibri, videogiochi, stampe 3D, banche dati o app. – spiegano da Palazzo Levi - Risorse numericamente impensabili a una singola biblioteca e soprattutto disponibili 7 giorni su 7, 24 ore su 24»

Tutto il materiale è suddiviso in due tipologie: ‘MLOL’ (riservate) o ‘OPEN’, in base al livello di disponibilità al download, sia in termini di durata, che di modalità di fruizione. Il servizio per ora è riservato agli iscritti alla biblioteca ma presto verrà esteso anche a tutti gli utenti del Sistema Bibliotecario Acquese, che conta 17 biblioteche attive in molti paesi del territorio.

«Per ottenere questo nuovo servizio sono sufficienti poche operazioni, o meglio, pochi click. Basta inviare una e-mail con la richiesta indirizzata alla biblioteca (mlol@comuneacqui.com). In poco tempo si riceveranno le credenziali per collegarsi alla piattaforma e iniziare la navigazione sui propri dispositivi digitali, smartphone, e-reader, pc, tablet – continuano da piazza Ferraris - Chi non è ancora iscritto al prestito, può recarsi direttamente in Biblioteca e, contestualmente, attivare l’iscrizione al prestito e il servizio MLOL, oppure inviare nella e-mail di richiesta i propri dati comprensivi del codice fiscale».

Attualmente, per accedere alla Biblioteca Civica per prestiti, restituzioni e iscrizioni è necessario prendere appuntamento telefonando al numero 0144 770267, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e il lunedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30.