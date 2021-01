Bistagno: nuova illuminazione in piazza Marconi

BISTAGNO - Arrivano i led in piazza Marconi a Bistagno. I lampioni della piazza che ospita anche un parco giochi per bambini, sono stati ammodernati ed offrono oggi un visus migliore. Entusiasta il sindaco Roberto Vallegra che ha parlato di un intervento rientrante in un piano più ampio di miglioramento dell’arredo urbano e della vivibilità cittadina. Precedentemente era stata re-illuminata piazza dei Caduti, davanti alla scuole.