Il sindaco Lucchini in visita al gattile

ACQUI TERME - È lo stesso sindaco Lorenzo Lucchini ad annunciarlo sui social:«Stamattina ho fatto visita al rifugio "Au sulí" in Regione Bossalesio e ai volontari che quotidianamente si prendono cura di una quarantina di splendidi gatti - ha dichiarato ieri - Voglio ringraziare a nome della nostra comunità tutti coloro che offrono a titolo gratuito un utilissimo servizio prendendosi cura degli animali in difficoltà».

Parole di sincero encomio per la gestione della struttura: «Ho avuto modo di vedere una location spettacolare, spazi puliti, ordinati, riscaldati, e tanta, tanta forza di volontà. In particolare voglio ringraziare la Presidente Paola Piola, che da quasi vent'anni spende energie e (molti) denari in questo progetto, e tutti i volontari che con lei mi hanno accolto».

Un elenco di 'angeli custodi' degli animali meno fortunati: Piero Rapetti, Silvia Patrucco, Carolina Fiori, Elena Piroddi, Marta Corolla, Paola Bolla, Enrico Bruno.

Infine Lucchini ha fatto un invito alla solidarietà:«Chi volesse dare sostegno con offerte, beni o qualche ora libera a fianco di queste splendide persone, si metta in contatto tramite la pagina Facebook "Enpa Acqui Terme"».