Fratelli d’Italia e le buche: altra criticità risolta

ACQUI TERME - Si comincia a pensare che funzioni davvero. Nei giorni scorsi la sezione acquese di Fratelli d’Italia aveva segnalato un’altra criticità (dopo quella del Movicentro) nella viabilità urbana bollente, specificatamente in via Beata Chiara Badano. Risolta. «Gli operai del Comune, che ringraziamo, sono subito intervenuti a seguito della nostra segnalazione – gongola il portavoce di FdI Claudio Bonante - Come hanno sottolineato gli amici del gruppo Facebook "Acqui Positiva" la via è comunque opportuno sia totalmente rivista. In ogni caso questi primi lavori sono già qualcosa visto che la situazione di pericolo perdurava da diverso tempo, come alcuni residenti ci hanno confermato». Ora si attende analogo riscontro in via Santa Caterina.