Castello dei Paleologi: reperti museali in trasferta

ACQUI TERME - Tesori aviti della città bollente protagonisti di importanti esposizioni. Informano dal Castello dei Paleologi: «Mentre tutto è bloccato, l'archeologia ed i musei anche se chiusi non si sono fermati. Alcuni dei nostri più significativi reperti in vetro di età romana dall'antica Aquae Statiellae, dopo più di duemila anni, si sono rimessi in viaggio protetti e sicuri alla volta del Museo 'Garda' di Ivrea».

I tesori nostrani troveranno giusta e primaria collocazione nella mostra "Vitrum. Dalla sabbia alla luce. Scienza, storia e arte del vetro dalla scoperta ai giorni nostri".