Adesioni da tutto il mondo per il concorso di arpe celtiche

ACQUI TERME - Con l'arrivo del nuovo anno ha preso ufficialmente il via la prima edizione del concorso internazionale "Arpademia for Celtic Harp", promosso dall'associazione acquese Arpademia presieduta da Eleonora Perolini. Le iscrizioni, che si sono chiuse nel periodo natalizio, hanno fatto registrare numeri davvero importanti: 70, infatti, le adesioni giunte un po' da tutto il mondo. In competizione partecipanti anche da Corea del Sud, Hong Kong, Russia e Stati Uniti. «Siamo davvero soddisfatti per il risultato ottenuto. Si tratta di una prima edizione, ma la nostra intenzione è certamente quella di proseguire», commenta la professoressa Perolini.

Il concorso, diviso per categorie e fasce d'età dai più piccoli ai più grandi, si svolgerà online dal 1° aprile fino al 30 aprile 2021, data che deciderà i vincitori della prima edizione. Ai primi assoluti delle varie categorie, un'arpa celtica in premio «del valore di circa 3mila euro». Sul canale YouTube di Arpademia Harps Festival - la manifestazione artistica che quest'anno avrà luogo a Lu Bagnu in provincia di Sassari dal 20 al 27 luglio - sono già disponibili i video con le performance di tutti gli iscritti.

«Gli effetti benefici delle vibrazioni prodotte da questo strumento – spiega Eleonora Perolini - si possono riscontrare anche da un punto di vista fisico, oltre che mentale. Il suono dell'arpa, infatti, è in grado di regolare il cortisolo, l'ormone dello stress, favorendo una sensazione di quiete e rilassamento». Insomma, se lo stress accumulato nel solito tram tram quotidiano vi spinge a cercare un po' di relax, i video caricati sul canale YouTube di Arpademia fanno decisamente al caso vostro.