Enaip: due posti retribuiti per il Servizio Civile

ACQUI TERME - L'Enaip di Acqui Terme avvia il bando per le candidature al Servizio Civile. Due volontari, tra i 18 e i 28 anni affronteranno un anno di attività (25 ore a settimana, con rimborso spese fisso) all'Enaip o all'Alberghiero di piazza Principato di Seborga.

«Il progetto 'In Gio.Co prevede la realizzazione di laboratori di sostegno allo studio, e di animazione e aggregazione a favore di adolescenti e giovani, persone con bisogni educativi speciali, stranieri e disabili in situazioni di svantaggio scolastico, linguistico e sociale – spiegano - all’interno del progetto Skill2 il volontario parteciperà invece all’organizzazione di laboratori di animazione per gli studenti (teatro, intercultura, fotografia, scrittura, social media, sviluppo sostenibile) per allenare le loro Life Skills necessarie nel mondo del lavoro, per prevenire il disagio e l’isolamento giovanile e per promuovere un clima di benessere e di pari opportunità».