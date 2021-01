Acqui-Genova: cambia l'offerta ferroviaria, in arrivo il nuovo orario

OVADA - Entreranno in vigore lunedì prossimo, 18 gennaio 2021, le variazioni d'orario previste sulla linea ferroviaria "Acqui Terme - Ovada - Genova". La conferma arriva direttamente da Trenitalia che, di comune accordo con la Regione Liguria - da cui dipende la tratta - ha deciso di apportare una modifica all'offerta di viaggio attualmente in vigore. Nello specifico, si tratta di variazioni che prevedono posticipi massimi di sei minuti e anticipi come da tabella (disponibile zoomando, oppure attraverso questo link) sottostante.