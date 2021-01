Don Pisano riorganizza gli spazi della chiesa

CARTOSIO - Il Covid ha cambiato le nostre vite anche nell'ambito della spiritualità. Le celebrazioni partecipate dalla comunità di fedeli, potenziali assembramenti, sono state vietate o sconsigliate. C'è chi però si organizza per non far mancare il supporto spirituale alla propria parrocchia e riorganizza gli spazi di preghiera nel rispetto delle regole anti-contagio. Tra questi, Don Domenico Pisano della parrocchia di Cartosio e Melazzo. «Per chi entrerà in Chiesa oggi e in avanti, troverà le panche della navata centrale distanziate e quattro di esse spostate nella navata laterale di destra - ha spiegato - Perché? Semplice, per dare la possibilità di stare insieme. In ogni panca ci può stare una persona da sola oppure tre della stessa casa. Tutte le panche possono essere occupate da famiglie diverse o persone diverse senza infrangere la regola della distanza del metro. Buona preghiera e buona Messa a tutti».