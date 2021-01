Il piano neve del sindaco Ivaldi: "Alcune zone rischiano l'isolamento"

PONZONE - Un’ordinanza del sindaco per prepararsi ad affrontare le prossime precipitazioni nevose. Il sindaco Fabrizio Ivaldi ha attivato Alpe strade per rimuovere i cumuli di neve negli snodi più importanti della rete viabile ponzonese. «Ci sono zone, come la frazione Moretti, che altrimenti rischierebbero di rimanere isolate» ha motivato.

E i bidoni della raccolta differenziata? Molti cittadini (soprattutto gli anziani) avevano lamentato difficoltà a raggiungerli. «Tutto sistemato – risponde il primo cittadino – Le ditte Moretti Francesco e Garrone Battistino sono state incaricate da Econet (la società a cui spetta questo servizio, non è competenza del Comune) di provvedere alla pulizia dai cumuli di neve. Chiedo comunque ai cittadini di avere un po’ di pazienza. Bisogna attendere 24 ore dalla fine della nevicata per evitare che una volta pulito lo spazio, il passaggio di altri mezzi spazzaneve porti nuovi cumuli a rendere difficoltoso l’accesso».