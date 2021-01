Riprendono le lezioni: i consigli degli studenti acquesi ai coetanei

ACQUI TERME - In vista della ripresa delle lezioni scolastiche il sindaco Lucchini ha chiesto il contributo degli stessi studenti acquesi per «una comunicazione mirata e per accompagnare ciascuno di loro al rientro nelle scuole in sicurezza». Invitati nella Sala consiliare di Palazzo Levi, un gruppo di ragazzi degli istituti 'Saracco', 'Parodi', 'Levi Montalcini', dell'Enaip e del Cfp Alberghiero hanno lanciato una serie di messaggi per sensibilizzare i "colleghi" coetanei che frequentano gli istituti cittadini al rispetto delle precauzioni necessarie a limitare più possibile un ulteriore diffusione dei contagi da Covid 19.

In Piemonte, dal 7 gennaio è previsto il ritorno in classe in presenza per le primarie e le secondarie di primo grado. Didattica a distanza al 100% per le scuole superiori fino al 16 gennaio (ad eccezione degli studenti con esigenze speciali e delle attività di laboratorio), con ritorno in classe in presenza a partire dal 18 gennaio, sempre compatibilmente con l’andamento dell’epidemia.

Di seguito il video pubblicato dal Comune.