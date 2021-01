Contagi: stabilità sul territorio, ma ad Acqui numeri in lieve aumento

ACQUI TERME - Numero di positività accertate grosso modo stabili su tutto l'Acquese. In base ai dati pubblicati dall'Unità di crisi sul sito della Regione alle 18.30 di ieri, domenica 3, sul territorio si contano al momento poco più di un centinaio di contagi. All'ospedale 'Galliano' questa mattina erano 27 i pazienti Covid ospitati nel nosocomio termale: di questi, 3 persone sono degenti in terapia intensiva e altre 3 in attesa del risultato del tampone. Una decina di pazienti 'post Covid' sono invece ospitati nella Rsa Monsignor Capra.

Nei comuni

Ad Acqui Terme in aumento (anche se di poche unità) il numero dei domiciliati positivi, a oggi poco meno di una sessantina (erano 45 una settimana fa). Negli altri comuni situazione pressoché stabile: dopo Acqui, Cassine e Cartosio i due paesi con più residenti contagiati (7). Rimangono una dozzina i comuni "Covid free".