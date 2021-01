Ex Statale 30, altro incidente nei pressi di Merana

ACQUI TERME - Aggiornamento dalla Protezione civile: «Causa nuovo incidente prima del comune di Merana la ex ss30 è chiusa su entrambi i sensi di marcia - ha informato il presidente Lorenzo Torielli - Blocchi di chiusura a Terzo e Strevi per fermare il traffico pesante. In corso le operazioni di rimozione dei mezzi coinvolti».