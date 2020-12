'Nido' comunale: sconto del 20% sulle rette

ACQUI TERME - Palazzo Levi ha deciso di ridurre le rette per la frequenza dell'Asilo Nido comunale “Il Giardino di Peter Pan”. Lo sconto è pari al 20%. «L'Amministrazione comunale, in seguito alla riduzione di orario, ha ritenuto necessario erogare un supporto economico per i frequentanti del servizio per i mesi da settembre 2020 a giugno 2021» informano dalla Giunta.

La somma complessiva da rimborsare agli aventi diritto ammonterebbe a 5.500 euro. «Per ottenere il rimborso non occorre presentare alcuna domanda, in quanto il contributo verrà erogato nel corrente anno scolastico in base all'effettiva frequenza del minore» precisano.

«Questa riduzione è una scelta che abbiamo voluto compiere in un momento così delicato – dichiara il sindaco Lorenzo Lucchini –. Vogliamo andare incontro alle necessità delle famiglie mantenendo al centro delle nostre politiche l'interesse per i cittadini più piccoli e il diritto all'educazione. La scuola resta una priorità per quest’Amministrazione: il Comune è presente, e vicino alle famiglie».