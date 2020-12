Acquese, primo dell'anno sotto la neve

ACQUI TERME - Già dalle primissime ore del mattino di domani, venerdì 1, tornerà a cadere la neve su tutta la provincia. Nell'Acquese le precipitazioni perdureranno per l'intera giornata, inizialmente con intensità moderata e via via più consistente. In pianura gli accumuli di coltre bianca potrebbero superare anche i 10 cm. Possibili residue precipitazioni anche nella mattinata di sabato 2. La Protezione civile invita la popolazione a limitare più possibile gli spostamenti.