'Acqui in Azione', la polemica: ''Strade una lastra di ghiaccio"

ACQUI TERME - Temperature sotto zero e Acqui si scalda di polemica politica. A puntare il dito contro Palazzo Levi è il nuovo soggetto politico Acqui in Azione: «148Mila euro negoziati per sgombero neve e trattamenti antigelo e tutti i marciapiedi e tutte le strade di Acqui stasera sono una lastra di ghiaccio - accusavano ieri sera dai social network - Complimenti come sempre all’organizzazione comunale. Non si smentiscono mai».