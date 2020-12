Contagi: un centinaio i positivi accertati nell'Acquese

ACQUI TERME - In base ai dati registrati dall'Unità di crisi regionale alle 18.30 di ieri, domenica 27, sono scese a circa un centinaio le positività al Covid 19 accertate in tutto l'Acquese (si ricorda che dal conteggio sono esclusi i comuni sul confine ovadese, ovvero Carpeneto, Cassinelle, Cremolino, Molare, Predosa, Rocca Grimalda e Trisobbio). Da diverse settimane, quindi, la curva dei contagi attesta una lenta ma costante discesa. Anche all'ospedale 'Monsignor Galliano' la situazione migliora (lentamente) di giorno in giorno: alle 10 di questa mattina il sito dell'Asl segnalava 27 pazienti Covid ancora ospitati nella struttura, 4 di questi degenti nel reparto di terapia intensiva.

Nei Comuni

Ad Acqui sono ora 45 i domiciliati positivi al test (uno in più rispetto alle 24 ore precedenti), a Cassine i casi sono ancora una decina. Al momento sarebbe Cartosio il terzo comune del territorio dove si registra il maggior numero di contagi (7), segue poi Visone (6).

In base a quanto riportato sulla mappa Covid della Regione, i comuni "covid-free" sono 13: Castelletto d'Erro, Cavatore, Denice, Grognardo, Malvicino, Merana, Montaldo Bormida, Montechiaro, Morbello, Orsara Bormida, Pareto, Ponti, Prasco.