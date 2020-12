Acquese: strade innevate, altre spazzate

ACQUI TERME - Cade la neve sull'Acquese e piove qualche lamentela. Chi dovrebbe patire i maggiori disagi essendo in altura, Ponzone in primis (629 s.l.m.), in verità ha reagito bene alla precipitazione nevosa e stamani la Sp210 (oggetto nei giorni scorsi di aspre critiche per l'assenza di sale sul pavè ghiacciato) diretta ad Acqui era percorribile con la consueta prudenza (attese buche e rattoppi regalo dell'alluvione 2019). «Invito i miei concittadini a evitare gli spostamenti se non in casi di estrema necessità – ha dichiarato il sindaco Fabrizio Ivaldi – Tra stasera e domani sono previste nebbie e gelate che renderanno le strade scivolose. Nella serata di ieri abbiamo sparso il sale, ma sappiamo bene che quando la temperatura scende sotto i 3 gradi, la sua efficacia diventa praticamente nulla».

Le lamentele arrivano da Terzo dove vivono tanti imprenditori e lavoratori che ad Acqui svolgono le proprie attività. «Neve annunciata da giorni, il 95% della popolazione attiva che per lavoro deve spostarsi ad Acqui e la pulizia delle strade alle 11 anzichè alle 7» la lamentela condivisa da molti. A Bistagno, invece, tutto regolare. Le arterie principali sono state pulite in tempo per consentire ai lavoratori di uscire dal paese in sicurezza. Stessa situazione a Cassine dove la Sp30 era percorribile già dal mattino. «Ci stiamo occupando delle strade interne al paese – ha spiegato Carlo Maccario, primo cittadino – I collegamenti con le frazioni sono percorribili». Anche ad Alice Bel Colle tutto regolare: «I mezzi spazzaneve sono passati in paese – ha riferito il collega Gianfranco Martino - anche le frazioni sono state raggiunte dai mezzi del consorzio».