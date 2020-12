Guado sull'Erro chiuso fino a lunedì

ACQUI TERME - È vero la mobilità in questi giorni sarà limitata, ma comunque per gli automobilisti melazzesi si preannuncia un weekend di Natale con non pochi disagi. «Purtroppo il guado rimarrà chiuso fino a Lunedì prossimo - spiega il sindaco Pier Luigi Pagliano - La ditta che doveva ripristinarlo, incaricata dalla Provincia, a detta del geometra Roso, solo lunedì eseguirà l'intervento. Poi la Provincia sostiene che il livello dell'acqua rispetto al guado è ancora molto alta. Ho fatto le mie rimostranze, ma questo è quanto, la competenza sulla struttura ce l'hanno loro».

Sempre più trepida l'attesa della conclusione dei lavori sul ponte della Sp223.