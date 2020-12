Dalla Protezione civile regali per i più deboli

ACQUI TERME - Ultime ore prima del Natale e, anche a causa delle disposizioni anti-contagio, molte persone vivranno delle difficoltà o rimarranno sole. «Siamo impegnati a portare doni alle persone più fragili del nostro territorio - riferisce Lorenzo Torielli della Protezione civile - Ieri su incarico dell'Asca abbiamo consegnato dei pacchi ai nuclei familiari in difficoltà e alle persone sole; stamani abbiamo portato agli ospiti delle case di riposo di Acqui, Ottolenghi, Platano e Capra, dei panettoni donati dalla Fondazione Fibrosi Cistica di Acqui ed infine consegnato regali a bambini e ragazzi positivi al Covid e/o in isolamento/quarantena (circa una ventina) comprati dai nostri volontari con una raccolta fondi interna. Ci pare giusto che tutti festeggino, in qualche modo, il Natale».