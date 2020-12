Un' asta d’arte per sostenere l’Emporio Solidale

ACQUI TERME - La Fondazione Aurora è nata con lo scopo di stimolare la generosità delle persone promuovendo il dono e contribuire fattivamente ad iniziative volte a soddisfare le esigenze quotidiane delle persone emarginate e meno abbienti (e non solo). Di concerto col Centro d’Ascolto di Acqui Terme ha lanciato il progetto “Riempilemporio” che si prefigge di acquisire prodotti (alimentari e non) di fondamentale importanza per il sostentamento delle famiglie bisognose. «Partendo dal presupposto che solo se riusciamo a garantire una vita dignitosa a tutti potremo realizzarci pienamente come membri della nostra comunità – spiega Giulia Cervino, direttrice della Fondazione acquese - è stata lanciata una campagna di raccolta fondi per sostenere l’Emporio Solidale del Centro d’Ascolto, bellissima realtà locale che aiuta concretamente ed in maniera importante molte persone della nostra comunità che purtroppo versano in situazioni problematiche».

«Come noto il Circolo artistico culturale “Mario Ferrari” è sempre stato sensibile alle varie richieste d’aiuto che in passato sono state lanciate e, per quanto possibile, non si è mai tirato indietro dal tendere una mano a chi ne facesse richiesta – ha aggiunto Simona Barretti, presidente del circolo acquese - L’ultima iniziativa benefica che ci ha coinvolto è stata la raccolta fondi della scorsa primavera finalizzata al reperimento di risorse da destinare alle strutture sanitarie pesantemente provate dall’emergenza Covid19. Pertanto, come da sua consolidata consuetudine, anche questa volta il sodalizio artistico vuole essere parte attiva e trainante in questa nobile iniziativa lanciata dalla Fondazione Aurora. Le socie ed i soci del Circolo sono già all’opera per contribuire nel modo che è a loro più congeniale, cioè realizzando e donando alcune loro opere che verranno messe all’asta su Facebook nei giorni 25–26–27 dicembre (gruppo “Asta d’arte – Circolo “Mario Ferrari” per Riempilemporio”) il cui ricavato sarà interamente devoluto al progetto “Riempilemporio” sulla piattaforma Produzione dal Basso (https://sostieni.link/26382)».

La campagna si concluderà il 31 dicembre. L’adesione all’iniziativa non è riservata ai soci del Circolo; le donazioni di opere pittoriche, scultoree o fotografiche potranno essere effettuate da chiunque voglia mettere a disposizione della causa la propria creatività. «Per questa ragione il “Ferrari” rivolge un caloroso invito a tutti gli artisti interessati alla questione affinché si uniscano in quest’impresa che, ad azione compiuta, di certo si trasformerà in tanti piccoli ma preziosi gesti di bontà, di amore e di solidarietà. Che sia comunque un Buon Natale e che il 2021 ci rechi in dono quella serenità della quale tutti abbiamo gran bisogno» ha concluso Barretti.