Servizio Civile all'Enaip: l'esperienza di Jaswinder

ACQUI TERME - Con il mese di dicembre si è conclusa l’esperienza di Servizio Civile nelle sedi Enaip. Nella sede di Acqui Terme ha prestato servizio la volontaria Jaswinder Kaur. «Ha avuto possibilità di mettersi in gioco e acquisire nuove competenze - informano dall'istituto professionale - è stata l’occasione per poter affiancare alle conoscenze teoriche imparate all’università una parte più pratica, ha permesso di arricchire il bagaglio culturale e di affrontare ogni giorno nuove sfide».

Durante l'emergenza sanitaria tutta l'attività dell'ente è stata ripensata e adattata a nuove modalità. «I ragazzi sono stati coinvolti in attività di supporto alla didattica, prima a distanza e poi in presenza, e di sostegno allo studio, oltre ad aver contribuito alla progettazione di lezioni, laboratori e iniziative - hanno continuato da piazza Principato di Seborga - In questi mesi i volontari di Enaip hanno imparato l’importanza delle relazioni sul luogo di lavoro e dell’organizzazione delle attività, hanno sviluppato competenze di adattamento e flessibilità, sono diventati più responsabili e autonomi. Arrivati alla conclusione di questo percorso, li ringraziamo per il lavoro svolto e per l’impegno dimostrato».