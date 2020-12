Piano straordinario da 150 mila euro per le strade urbane

ACQUI TERME - Approvato il primo lotto di interventi per il rifacimento di alcuni tratti della rete viaria acquese. «Una manutenzione straordinaria programmata dall'amministrazione comunale, per cui sono stati stanziati 150 mila euro destinati a diversi interventi in punti della viabilità comunale individuati dall'Ufficio tecnico», informano da Palazzo Levi -

Le opere consistono nel rifacimento del manto stradale urbano di alcuni tratti di strada e di cinque rotatorie cittadine, nella demolizione e ricostruzione di attraversamenti stradali e nella segnaletica stradale speciale per attraversamenti pedonali. Inoltre, sono programmate la sistemazione in quota dei pozzetti e caditoie. «Con l’approvazione del progetto, verranno effettuate le relative gare di appalto e individuate le ditte che si occuperanno dei lavori - continuano dalla Giunta - In particolare, tra i principali lavori si prevederanno interventi di ricostruzione degli attraversamenti in corso Roma, via Amendola e corso Cavour. È prevista la scarifica e la realizzazione della nuova pavimentazione in asfalto in via Moriondo, corso Roma, via Crispi, via Nizza e corso Cavour. Seguirà poi un nuovo lotto d'interventi che interesserà altre vie cittadine».

«Intendiamo mettere in sicurezza alcune arterie del nostro territorio – ha affermato il vicesindaco Paolo Mighetti –. Con un investimento di 150 mila euro sarà rifatto l’asfalto di alcune aree della città e verranno effettuati alcuni interventi sulle strade extraurbane che necessitano di un miglioramento. Dopo la relativa gara d’appalto per l’affidamento dei lavori, le opere inizieranno con il nuovo anno e proseguiranno con nuovi lotti di intervento».