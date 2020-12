Centro urbano: alberi da abbattere e potare. Via le foglie ai Bagni

ACQUI TERME - Nel centro urbano di Acqui c'è necessità di tagliare i rami secchi. O meglio, non solo quelli. Anzi, in diversi casi secondo quanto stabilito da Green Cure, la ditta che l'amministrazione pentastellata ha incaricato di redigere un piano di manutenzione del verde cittadino, è necessario persino l'abbattimento di qualche pianta al fine di garantire la sicurezza di cose e persone. Per una spesa di circa 12 mila euro (Iva compresa), la Giunta comunale ha incaricato la ditta Campamar di Marco Campazzo di «provvedere alla messa in sicurezza, alla potatura e all'abbattimento in varie zone della città, e precisamente in Via VI Novembre, in Via Crispi, in Corso Divisione Acqui, in Via Nizza, nell'area antistante la Scuola dell'Infanzia di Via A. Moro e presso la pista ciclabile».

Anche la zona dei Bagni sarà interessata dagli interventi di riordino e pulitura, in particolare per la «rastrellatura più carico e trasporto con relativo smaltimento del fogliame presente nell'area zona Terme Militari, zona circostante la piscina e il Centro Congressi e Viale Einaudi compreso il taglio dei polloni».