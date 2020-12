Protezione civile, oggi installato il container-ambulatorio

ACQUI TERME - Oggi la Protezione Civile di Acqui Terme in collaborazione con ASLAL ha posato un container attrezzato per ambulatorio. La struttura è stata installata nel piazzale dell'ospedale 'Mons. Galliano' di Acqui Terme.

«Sarà adibito ad ambulatorio Covid Usca - spiega il presidente della Protezione civile, Lorenzo Torielli - sarà a disposizione per visite mediche, prelievi di sangue ed analisi. Da qui partirà l'attivazione percorso preferenziale con invio diretto in Radiologia».

Un lavoro in sinergia. «Abbiamo dato assistenza logistica ad un'idea dell'Asl- continua l'intervistato - noi abbiamo fornito il container da impiegare come modulo abitativo in caso di emergenza, riconvertito dai nostri volontari in ambulatorio».