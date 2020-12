Cavo sostituito, finalmente si torna alla normalità

VISONE - Finalmente è stato posato il nuovo cavo di media tensione e Visone è tornato alla normalità. Molte zone del paese, dopo l'ultima nevicata (in verità nemmeno troppo copiosa), erano rimaste senza corrente elettrica, al buio e al freddo. Un cavo sospeso era venuto giù forse a causa di vetustà e scarsa manutenzione. Le soluzioni per affrontare l'emergenza visonese non sono state efficaci: il generatore fornito dal gestore elettrico più volte ha smesso di funzionare per carenza di carburante e piccoli problemi tecnici. I

I disagi sofferti dai visonesi, a parere del sindaco Manuela Delorenzi, sono stati causati da una rete elettrica vecchia, oggetto di scarsa manutenzione, e assistenza tecnica poco attenta e non risolutiva così ha deciso di presentare sui fatti un esposto ai Carabinieri di Acqui Terme.

Nei giorni scorsi i tecnici di Enel distribuzione sono finalmente intervenuti nella sostituzione del cavo e il 'generatore della discordia' è tornato al suo deposito.