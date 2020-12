Nuova linea elettrica verso Roncogennaro

BISTAGNO - Dopo l’ultima nevicata molte frazioni di Bistagno erano rimaste al buio. Salti mortali di tecnici ed amministrazione comunale per alleviare i disagi dei residenti. Il sindaco Roberto Vallegra aveva lamentato vetustà e scarsa manutenzione della rete. Ieri l’aggiornamento: «Sono in corso i lavori di rifacimento della linea elettrica Bistagno-frazione Roncogennaro – ha informato - Poco fa ho terminato un incontro in videoconferenza con un dirigente di E-distribuzione, mi ha assicurato che il complesso intervento in atto terminerà nella primavera 2021. Gli interventi riguardano il cavo interrato (con predisposizione per la fibra) ed il cavo aereo».

Un occhio anche alle altre plaghe più o meno isoalre: «Ho anche ottenuto un incontro in presenza con un ingegnere della società (fissato a dopo le festività) per discutere e possibilmente risolvere con ulteriori interventi, diverse problematiche che spesso creano disservizi in varie zone del paese Regioni Fango, Fossato Regio, Giovisio, Nausano e zone limitrofe».