La Rsa 'Villa Azzurra' è covid-free. Allo 'Sticca' ancora positività

CASSINE - «Fortunatamente la nostra struttura è di nuovo "covid free"», fa sapere Andrea Romano, direttore della Rsa 'Villa Azzurra' di Cassine. Se la scorsa primavera la residenza per anziani era stata risparmiata dall'ondata epidemica rimanendo "immune" da casi accertati di positività al coronavirus tra i circa 50 degenti, da inizio novembre in avanti, invece, la situazione non si è ripetuta. «Nella terza settimana di novembre siamo arrivati a contare più di una ventina di casi tra personale interno e ospiti, purtroppo abbiamo avuto anche qualche decesso. Ora, però, la situazione è di nuovo sotto controllo e tutti i positivi si sono negativizzati». Romano comunica che la Rsa è quindi di nuovo pronta «a ricevere nuovi ospiti. Voglio elogiare e ringraziare tutto il personale interno perché nessuno si è tirato indietro continuando a fare il proprio dovere. Nonostante anche tra il personale infermieristico si siano registrati diversi contagi tutti hanno dato la propria disponibilità per fare doppi o tripli turni per salvaguardare la continuità del lavoro e la cura dei pazienti».

Meno fortunata, invece, l'altra residenza del paese, la casa di riposo 'Opera Pia Sticca'. «Contiamo ancora diversi ospiti positivi - dichiara il presidente Mirko Orsi - sia in struttura che in ospedale. Purtroppo nell'ultimo mese qualcuno non ce l'ha fatta. È un momento molto delicato, iniziamo in questi ultimi giorni a registrare le prime negativizzazioni dopo più di 30 giorni. Credo che ancora per qualche settimana la situazione dovrà rimanere sotto la massima osservazione».