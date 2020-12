Covid-19, l'andamento di oggi

TORINO - Consueto bollettino diramato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, che ha comunicato che sono 1.365 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 155 a test antigenico), pari al 6,2 % dei 22.170 tamponi eseguiti, di cui 12.677 antigenici. Degli 1.365 nuovi casi, gli asintomatici sono 613, pari al 44,9%.

Il totale dei casi positivi diventa quindi 190.635, di cui 16.872 in provincia di Alessandria.

Stando alle cifre regionali, i ricoverati in terapia intensiva sono 243 (+3 rispetto a ieri), i ricoverati non in terapia intensiva sono 3.516 (- 81 rispetto a ieri), le persone in isolamento domiciliare sono 40.286, i tamponi diagnostici finora processati sono 1.841.358 (+ 22.170 rispetto a ieri), di cui 879.688 risultati negativi.

Il totale dei deceduti, positivi al virus, è salito a 7.461 di cui 1.144 in provincia di Alessandria

I pazienti guariti sono complessivamente 139.129 (+2784 rispetto a ieri), di cui 11.650 nell'Alessandrino.