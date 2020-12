Cri di Cassine: "A Natale regalati un tampone"

CASSINE - L’ultima campagna della Croce Rossa di Cassine è originale e di grande attualità. «Vuoi passare un Natale in tutta tranquillità e con la serenità di non contagiare i tuoi famigliari, amici e parenti? – domandano sui social network Matteo Cannonero e volontari - Regalati un tampone/test rapido per il Covid».

Una pianificazione intensificata in prossimità delle feste; nelle giornate del 21, 22 e 23 dicembre i volontari della Cri amplieremo anche al pomeriggio la loro disponibilità ad effettuare i tamponi. Basterà chiamare in orario d’ufficio al numero 0144714433 e prenotare il proprio un tampone rapido. «Forniremo l’esito dopo soli 15 minuti» assicurano. Il costo sarà di 15 euro per i residenti a Cassine, 30 per gli altri utenti.

L’iniziativa è stata immediatamente condivisa da tutti i Comitati del circondario. «La sicurezza prima di tutto. Col Covid non si scherza» concludono i volontari cassinesi.