Terzo dice addio a don Pavin, aveva 82 anni

TERZO - La Diocesi di Acqui e il Comune di Terzo sono in lutto: è morto improvvisamente don Giovanni Pavin, parroco della chiesa di Sa Maurizio Martire nel comune di Terzo d'Acqui. Aveva 82 anni. Originario di Camponogara in provincia di Venezia, don Pavin era anche presidente della commissione per l’ecumenismo, responsabile per la pastorale dei migranti ed assistente unitario regionale di Azione Cattolica.

I funeral di don Giovanni Pavin saranno celebrati giovedì 17 alle 15 in Piazza Don Luigi Savio a Terzo.