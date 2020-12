Lions Club: una tonnellata di prodotti per il Banco Alimentare

ACQUI TERME - Nei giorni scorsi un’altra mission a segno per il Lions Club Acqui e Colline Acquesi. I munifici leoni hanno teso la mano al Banco Alimentare. «Alcuni soci hanno consegnato al dottor Paolo Bertolini ed al dottor Maurizio Barbieri, rispettivamente Presidente e direttore della sezione Provinciale del Banco Alimentare, circa una tonnellata di generi alimentari quali pasta, latte, olio, scatolame eccetera – informano - Il Banco Alimentare, tramite tredici associazioni caritatevoli, sostiene circa 450 famiglie (1100 persone) sul territorio Acquese».

Mano tesa anche verso le partite iva del territorio: «Tutti i generi alimentari sono stati acquistati presso esercizi locali, un simbolico sostegno ai commercianti acquesi in questo complesso frangente – precisano i leoni - Doverosi i ringraziamenti al dottor Fabio Deghenghi per aver contribuito all'acquisto di una parte degli alimenti ed ai titolari del supermercato Giacobbe per la cortesia e collaborazione dimostrata».