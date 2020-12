Acqui in Azione: «Bando Wi-Fi, occasione persa»

ACQUI TERME - Acqui in azione affida ai social network la propria analisi politica: «Un’altra interessante occasione persa - lamentano senza mezzi termini - Una città turistica termale che vuole rilanciarsi dovrebbe avere anche una rete Wi-fi potente, pubblica e gratuita. A giugno scadeva il bando europeo Wifi4eu per ottenere un bonus di 15mila euro annui da investire nel servizio Wi-fi cittadino. Cosa ha fatto l’attuale amministrazione acquese? Nulla (come sempre) e Acqui non è nella lista dei Comuni che avranno il fondo europeo».

Un bando non impossibile che porterà, come abbiamo informato dalle pagine del nostro giornale), connessione free a Visone, Bistagno e Cartosio.