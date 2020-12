Nell'Acquese contagi in calo progressivo: ora circa 200

ACQUI TERME - Si attestano intorno alle 200 unità i positivi al test Covid 19 su tutto il territorio Acquese (ricordiamo che dal conteggio sono esclusi i comuni sul confine ovadese, ovvero Predosa, Carpeneto, Cassinelle, Cremolino, Molare, Rocca Grimalda e Trisobbio). Il picco di contagi registrato nella prima metà di novembre nelle ultime due settimane è in lenta ma costante discesa quasi in tutti i comuni.

In base ai dati forniti dall'Unità di crisi regionale (riportati sulla mappa Covid sul sito della Regione) ad Acqui Terme sarebbero ora circa una novantina i residenti positivi al test. Anche a Cassine la situazione sembra in progressivo miglioramento: se fino a tre settimane fa erano quasi 50 i casi accertati, ora il numero dei domiciliati contagiati si è praticamente dimezzato. Secondo l'Unità di crisi, infatti, i positivi sono al momento 24. Netto calo anche a Gamalero (fino a due settimane fa terzo comune del territorio per numero di casi), dove ora sarebbero solo un paio le positività al test. Situazione in sensibile miglioramento anche a Bistagno, Rivalta Bormida, Sezzadio, Cartosio e Montechiaro. Permangono intorno alla decina di unità i residenti contagiati nei comuni di Alice Bel Colle (9), Strevi (10) e Melazzo (8).

Al momento Castelletto d'Erro, Denice, Malvicino e Orsara Bormida sono i comuni "covid free".

Nelle strutture

All'ospedale 'Galliano' alla mattinata di ieri erano 35 le persone ricoverate con positività al coronavirus: 5 di questi degenti in terapia intensiva, 3 in semi-intesiva e una in attesa del test. Nella struttura privata di Villa Igea sono ricoverati 14 pazienti con sintomi di media o bassa intensità, mentre nella Rsa 'Monsignor Capra' altri 14 post-degenti Covid.