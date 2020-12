Covid, contagi in calo in quasi tutta la provincia

ALESSANDRIA - Calano i contagi in quasi tutta la provincia di Alessandria e in tutto il Piemonte. A parte un legero aumento dei casi nell'Ovadese, in tutto il territorio si registrano diminuzioni confortanti.

Alessandria resta la città con il maggior tasso di incidenza sulla popolazione, seguito da Acqui e Valenza.

Nel grafico sottostante si vede l'inversione di tendenza dall'impennata di inizio autunno.

In Piemonte è il Cuneese ad avere, in proporzione, il maggior numero di casi. Sono cresciuti nel Verbano.