Bni, gli imprenditori dell’Acquese investono sul futuro

ACQUI TERME - Bni è un gruppo di circa una trentina di imprenditori che da due anni hanno fatto squadra per affrontare la crisi. Il Business Network International è innanzitutto una rete fiduciaria che mette in condivisione contatti. Al vertice del capitolo La Bollente ci sono la presidente Maria Pia Lottini, la vice Sandra Savastano e il segretario Paolo Stocchi. «Il Bni è nato 35 anni fa negli Stati Uniti e coinvolge oltre 270 mila persone in tutto il mondo, accomunate dal marketing referenziale per allargare la propria sfera di contatti e incrementare il fatturato – spiegano – Ci si incontra alle 7.30 di ogni giovedì mattina; il passaparola basato su relazioni di fiducia è da sempre la miglior pubblicità. E così si fa crescere l’economia locale». I dati forniti parlano di 3.453 referenze scambiate per un volume d’affari di oltre 1.600.000 euro: ciascun iscritto avrebbe aumentato il proprio giro d’affari di circa 25 mila euro l’anno.

Non solo ‘soldi’ ma anche divulgazione guardando agli imprenditori di domani. «‘Business Voices’ è il progetto avviato con l’Istituto ‘Montalcini’ di Acqui Terme che mette la nostra esperienza a disposizione degli studenti – riferiscono – Abbiamo iniziato con le classi quarte e quinte facendo conoscere il mondo del lavoro e quest’anno simuleremo un processo penale per rendere pratico l’apprendimento del diritto. Noi portiamo la nostre competenze, loro ci restituiscono stimoli che rappresentano la migliore gratificazione».