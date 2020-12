La Pro loco fa votare l'albero e il presepe più belli

SPIGNO MONFERRATO - Quella della Pro loco di Spigno Monferrato non è la trovata più originale della storia ma certamente farà comunità. Il concorso online 'Perché Natale è Natale' chiama tutti i paesani a partecipare alla gara per l'albero ed il presepe più belli. «Basterà scattare una foto al proprio albero o presepe ed inviarla via messaggio alla pagina Facebook della Pro loco Spigno Monferrato 2014 oppure via WhatsApp al numero 349.1923100 per partecipare nelle due diverse categorie - spiegano gli organizzatori - le foto verranno pubblicate dal 19 al 26 dicembre. Quelli che riceveranno più 'Like' sulla pagina della Pro loco vinceranno ricchi cesti natalizi con prodotti 'Made in Spigno'».

Un'avvertenza: sarà possibile partecipare ad entrambe le categorie ma se ne potrà vincere solo una. (Deve essere una festa per tutti....).