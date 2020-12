L'albero dei commercianti illumina piazza Italia

ACQUI TERME - Da ieri sera spicca al centro di piazza Italia l'albero di Natale allestito su iniziativa di Confcommercio Acqui Terme. L'associazione dei commercianti termali ha deciso di "scendere in campo" per rendere un po' più serena, nonostante la drammaticità di un anno decisamente funesto, la celebrazione cristiana che da sempre è sinonimo di empatia, amore e fratellanza.

Capitanata dalla presidente del consiglio direttivo Sabrina Cerutti, la squadra degli esercenti acquesi ha raccolto così un centinaio di adesioni per fare un regalo alla città in occasione della festa più importante dell'anno. «Nonostante le difficoltà legate alla crisi e al maltempo degli ultimi giorni - ha dichiarato la presidente di Confcommercio Acqui Terme, Sabrina Cerutti - abbiamo portato a termine il nostro progetto di Natale. Un grande albero di circa cinque metri in piazza Italia e oltre dieci alberi più piccoli per alcune vie della città. Sono emozionata per la partecipazione e la solidarietà che abbiamo potuto riscontrare tra tanti commercianti e imprenditori che hanno voluto dare il proprio contributo a questo meraviglioso momento. Il periodo è complicato e difficile, ma non possiamo arrenderci, abbiamo il dovere di andare avanti per i nostri figli e per la nostra città».

Per chiunque abbia un'attività commerciale o imprenditoriale è ancora aperta la campagna di adesioni per sponsorizzare il grande albero di piazza Italia con il marchio della propria ditta o negozio. Le quote di partecipazione sono da 50, 150 o 500 euro. Per maggiori info consultare il link https://docs.google.com/forms/ , oppure contattare su WhatsApp il numero: 3496266032.