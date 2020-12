Servizio civile: 10 posti alla Cri di Cassine

CASSINE - A breve verranno pubblicati i bandi per il Servizio civile. «È già possibile manifestare il proprio interesse e chiedere informazioni in merito» informano dalla Croce Rossa di Cassine. Per partecipare bisogna avere tra 18 e 28 anni e i requisiti di cittadinanza. «Un anno retribuito al servizio della comunità, da svolgere presso la nostra sede - continuano crociati - A Cassine avremo ben 10 posti per altrettanti volontari da impegnare».

Attesa l'imperante crisi economica e il connaturale riflesso lavorativo, l'offerta della Cri di Cassine appare come un'ottima possibilità/opportunità per i ragazzi della zona per guadagnare qualcosa, imparare e rendersi utile per il prossimo. Info: cassine@cri.it