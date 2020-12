Acquese: (lentamente) continuano a calare le positività

ACQUI TERME - Continua a diminuire il numero dei positivi al test Covid nei comuni dell'Acquese. In base ai dati forniti dall'Unità di crisi regionale alle 18.30 di ieri, domenica 6, sono scesi a circa 250 i contagi accertati su tutto il territorio. All'ospedale 'Galliano', di riflesso, la situazione permane da giorni pressoché stabile con 38 ricoverati, 3 dei quali nel reparto di terapia intensiva più altri 3 in semi-intensiva. Una trentina di pazienti, invece, stanno trascorrendo un periodo di degenza post-Covid nelle strutture private di Villa Igea e della Rsa 'Monsignor Capra'.

Ad Acqui è sceso a 108 il numero delle positività, meno di un mese fa i domiciliati contagiati erano un centinaio in più. Cassine resta il secondo comune con più positivi, ma anche in questo caso, se pur molto lentamente e sempre nell'ordine di poche unità, i casi sono in costante diminuzione. A Bistagno, invece, il quadro è ancor più incoraggiate. Secondo i dati regionali, infatti, in questo momento sono meno di una decina i casi accertati. Anche a Gamalero si registra un sensibile aumento dei domiciliati negativizzati: ora, infatti, i positivi al test sarebbero solo 4. Gli unici due comuni dell'Acquese dove i positivi superano le 10 unità al momento sono Alice Bel Colle e Strevi, dove in entrambi i casi si contano ancora 11 contagiati. A seguire, Prasco (9 casi), Melazzo (7) e Rivalta Bormida (6). I comuni "covid free" sono Denice e Cavatore.