Muore Aldo Niccolai, maestro del Coro Mozart

ACQUI TERME - L'annuncio nell'Acquese arriva per bocca del Coro Mozart e lascia la comunità bollente senza parole. «È con attonito dolore che siamo purtroppo costretti a piangere la scomparsa del nostro maestro Aldo Niccolai, avvenuta improvvisamente questa notte nella sua casa di Voghera - informano - Non ci sono parole per dire quanto immenso e amaro sia il vuoto che questa notizia ci lascia, perché non solo perdiamo una impareggiabile guida musicale, ma anche e soprattutto un vero, sincero amico».

Aldo Niccolai si era diplomato in pianoforte al Conservatorio "G. Verdi" di Milano nel 1976 sotto la guida di Anita Porrini. Ha frequentato corsi di perfezionamento con Bordoni, Voskobojnikov e, all’accademia estiva "Mozarteum" di Salisburgo, con Monique Haas. Ha prtecipato a numerosi concorsi nazionali ed internazionali, attivo come solista, ma soprattutto come camerista, ha tenuto concerti in formazioni dal duo al quintetto, approfondendo e vivendo con identica passione tanto la musica contemporanea, quanto quella settencesca e romantica. Presso la Civica Scuola di Musica "G. Sacerdoti" di Voghera nel 1989 ha iniziato l’attività di insegnante di pianoforte così come al Conservatorio Boito di Parma. La passione per la musica corale lo ha portato alla direzione della Polifonica Vogherese "Angelo Gavina", con la quale ha l’opportunità di cimentarsi anche con la direzione d’orchestra. Con questo sodalizio ha infatti diretto l’Oratorio de Noël di C. Saint Saëns, l’oratorio La risurrezione di Lazzaro di d. L. Perosi, la Deutsche Messe di F. Schubert. Sempre con la Polifonica, partecipa alla messa in scena di Tosca, Traviata, Butterfly, Elisir d’amore. Ad Acqui è stato punto di riferimento imprescindibile per la musica non solo corale.