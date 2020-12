Covid, Madri Pie tutte positive

OVADA Viene monitorata con grande attenzione la situazione del convento della Madri Pie di via Buffa. Tutte le 15 religiose sono risultate positive al Covid19 ad un controllo effettuato giovedì mattina. L'ulteriore verifica è stata disposta ed effettuata dai medici Usca della provincia dopo il primo caso di sei positività emerse all'inizio della settimana. Nel frattempo è deceduta proprio nella giornata di giovedì per patologie precedenti madre Rosa Fiorenza Galli. Era stata trasferita in ambulanza nel pomeriggio di mercoledì scorso, aveva 81 anni. Fonti vicine al convento parlano di uno scenario sotto controllo pur nella pesantezza del quadro.