Blackout: risolto a Bistagno, Visone resta regione Buonacossa

BISTAGNO - Situazione risolta per Bistagno. L'ultima frazione isolata, abitata da cinque famiglie al buio da giorni, è stata raggiunta dall'Enel e da ieri alle 17 tutto è tornato alla normalità anche se già erano stati attivati hotel e b&b per ospitare i poveri sfortunati. «È comunque una situazione da risolvere - commenta il sindaco Roberto Vallegra - Prenderò appuntamento dai dirigenti della società per risolvere i problemi della linea ed eventualmente. È giusto che anche chi vive in periferia e paga le bollette come gli altri, abbia lo stesso servizio dei residenti in centro».

A Visone ancora qualche problema. «Hanno riattivato la corrente in reg.Griglia e reg. Scaragli, siamo ancora in attesa per reg. Buonacossa - riferisce il sindaco Manuela Delorenzi - Nottata al freddo per molti, restano da riparare alcune utenze servite da rete a bassa tensione, quindi danni minori alle linee in località Buonacossa. Qui restano da sistemare una decina di utenze».