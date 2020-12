'Stand by me Onlus', un calendario per donare un sorriso ai bimbi malati

ACQUI TERME - Un'associazione attiva su tutto il territorio provinciale per dare una mano a chi è meno fortunato, sia esso senzatetto, malato, anziano, disabile oppure semplicemente una persona in difficoltà. 'Stand by me Onlus' ha sede ad Acqui Terme ma il suo sguardo va al di là dei confini territoriali. Durante l'emergenza sanitaria tante sono state le iniziative con le quali l'associazione ha alimentato la macchina della solidarietà: donazioni di vario tipo, collette per reperire generi alimentari, collaborazioni con le mense della Caritas e con la Protezione civile. «Questa volta abbiamo deciso di regalare un sorriso ai bambini che dovranno trascorrere le festività in ospedale – spiega Massimo Pivotti, presidente di 'Stand by me' – donando loro dei giocattoli attraverso il ricavato della vendita del nostro calendario 2021 acquistabile al costo di 5 euro».

Il progetto “Regaliamo un sorriso” è rivolto ai piccoli degenti dell'ospedale Infantile di Alessandria ma anche ai bambini delle famiglie acquesi più bisognose. «Per la distribuzione dei doni all'Infantile – sottolinea Pivotti - abbiamo chiesto la collaborazione della Fondazione Uspidalet e del suo presidente Bruno Lulani». Il calendario – disponibile da giovedì 10 dicembre – ripercorrerà tramite immagini le attività e le iniziative benefiche portate a termine dalla onlus acquese in questo anno solare, «con alcune foto anche dell'edizione 2019 del ‘Memorial Scirea’ (quest'anno annullato causa Covid, ndr) da noi organizzato a Morsasco e al quale hanno partecipato, tra gli altri, il presidente della Figc Gravina, Roberto Bettega e Marco Tardelli. A prescindere dal calendario, chiunque volesse dare il proprio contributo può effettuare un bonifico sul nostro conto corrente. I dati per il versamento sono reperibili sul nostro sito, www.standbymeacqui.it».

Per acquistare il calendario di ‘Stand by me onlus’è necessario contattare il numero 348 6544216. «Al momento abbiamo già raccolto circa 700 euro in donazioni da tutto l’Acquese. La distribuzione dei giocattoli ai bimbi ricoverati avverrà tra il 17 e 18 dicembre».