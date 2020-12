Dopo l'incidente è positivo all'alcool test: denunciato

PONZONE - I Carabinieri di Ponzone hanno deferito in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza un 50enne rimasto coinvolto in un sinistro stradale autonomo che, in seguito alle cure ricevute presso l’ospedale di Acqui Terme, è risultato positivo all’abuso di alcoolici, evidenziando un tasso pari a 2,38 g/l.