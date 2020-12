Bistagno, alcune frazioni ancora senza luce

BISTAGNO - Ormai da due giorni alcune zone di Bistagno sono senza energia elettrica: Nausano, Fossato Regio, Giovisio. «E’ una situazione che stiamo affrontando – assicura il sindaco Roberto Vallegra – Ci sono ancora cinque famiglie senza corrente a causa di un problema serio alla rete che i tecnici dell’Enel da noi sollecitati stanno affrontando. Anche se nevica sono sul posto e stanno lavorando».

C’è anche un piano ‘B’: «Non dovessero riuscire entro stasera, siamo già pronti con la Protezione civile per portare un generatore di corrente elettrica»

Purtroppo l’inconveniente non è un caso ‘una tantum’: «Ne ho parlato con i tecnici di Enel: è possibile che ad ogni criticità meteorologica è sempre in certe frazioni che si verificano i blackout? – si è domandato il primo bistagnese - Deve esserci qualcosa che non va. In primavera chiederò di fare una verifica della rete e sostituire quello che non funziona correttamente o semplicemente potenziare la linea».