VISONE - Anche Visone al buio. A causare il guasto un cavo tranciato di netto, probabilmente dalla caduta di un ramo, in regione Villeto. Tutte le utenze collegate alla centralina di quella linea sono sprofondate nel buio. «I tecnici Enel stanno provando a trovare un generatore ma non è facile perché o disagi sono numerosi non solo a Visone - ha spiegato il sindaco Manuela Delorenzi - Invitiamo chiunque riscontrasse guasti di segnalarli al numero verde 803500».

Ma non solo problemi elettrici. «Anche l'erogazione dell'acqua potabile potrebbe essere sospesa in tarda serata per cui consiglio di fare un po' di scorta». Disagi anche in regione Scaragli.