Rifiuti abbandonati per strada: la foto che fa discutere

CASSINE - Incivili del sacchetto in azione anche a Cassine. Tanti i rifiuti indifferenziati abbandonati in fossi e scarpate delle arterie locali e, nei giorni scorsi, anche nell'abitato. La lamentela si leva dai social. Ad essere coinvolti la zona del centro commerciale e via San Realino dove i sacchi indifferenziati ed i cassonetti non chiusi correttamente attirerebbero la curiosità di randagi o roditori con il risultato di immondizie sparpagliate ovunque.

I cittadini ligi chiedono maggiore senso civico e controlli.