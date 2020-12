Coronavirus: sei Madri Pie positive

OVADA - Sono sei le suore del convento delle Madri Pie risultate positive ad un controllo per il coronavirus. L'allarme è scattato nel fine settimana dopo che alcune di loro aveva manifestato leggeri sintomi. Dalla direzione di via Buffa si fa notare che le religiose, tutte di età avanzata, sono in condizioni di salute non preoccupanti. Nessun problema invece per l'istituto scolastico. Le suore, già da mesi non frequentavano i locali utilizzati per lezioni e laboratori.