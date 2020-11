Da domani mercato non alimentare di nuovo in corso Italia

ACQUI TERME - Con il passaggio da regione "rossa" ad "arancione" avvenuto ufficialmente nella giornata di ieri, domenica 29, da questa settimana riprendono regolarmente le attività mercatali anche per i banchi non alimentari, fermi "ai box" dopo l'entrata in vigore del Dpcm del 3 novembre.

Ad Acqui, tra l'altro, i commercianti itineranti festeggiano anche il ritorno nelle storiche sedi di piazza San Francesco, corso Italia, piazza Italia e parte di corso Bagni. A seguito delle norme socio sanitarie anti contagio, infatti, l'amministrazione termale aveva deciso per lo spostamento dei banchi degli ambulanti non alimentari in via Maggiorino Ferraris, una soluzione che negli ultimi tempi era stata contestata dai commercianti in quanto ritenuta troppo scomoda e troppo distante del centro nevralgico pedonale della città, in particolare per le persone anziane.